Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes

Como presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza opinó que, en lugar de aplicar operativos anti – alcohol, las autoridades municipales deben "vigilar los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, que respeten los horarios y haya más restricciones para ellos".

Dijo que dichos operativos son "una situación muy complicada, pues genera muchas quejas de que se cometen abusos con gente que nada tiene que ver, o que beber una o dos copas o una cerveza, ya sea motivo de una fuerte sanción".

La legisladora se refirió inmediatamente a otros temas de movilidad para decir que "el sentir de las y los potosinos es en torno a los señalamientos (viales), que no hay o que no son suficientemente visibles. En muchos casos, por la prisa de las personas, éstas no miden la velocidad a la que vienen transitando". Se refirió a un caso reciente de "una chica que se atravesó en una moto; (el semáforo) estaba en verde ya y la chica pues venía distraída en el celular".

Hizo un llamado a las y los ciudadanos a "estar realmente conscientes de lo que vamos a atravesar, porque muchas veces el (uso) del celular implica, muchas veces, que no pongamos atención en la manera de atravesar".

Finalmente, informó que la Comisión que preside también trabaja en una iniciativa de la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas para retirar de la vía pública todo tipo de vehículos considerados "chatarra", con el fin de eliminar problemas tanto de movilidad como de salud pública, temas en los que se requerirá del apoyo de las autoridades municipales y sus áreas de Policía Vial.