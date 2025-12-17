logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide Galindo criterios técnicos y no políticos en tema de Interapas

El alcalde de la capital se pronunció sobre la hipotética propuesta de desaparecer el organismo operador

Por Rolando Morales

Diciembre 17, 2025 12:33 p.m.
A
Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció sobre la hipotética propuesta de desaparecer el organismo operador Interapas, al subrayar que cualquier determinación al respecto debe basarse en criterios estrictamente técnicos y no en decisiones políticas o administrativas.

Galindo Ceballos señaló que el tema del agua debe analizarse desde la lógica de la cuenca, es decir, identificar con precisión dónde se encuentra el recurso, cómo se distribuye y a dónde llegan las aguas residuales, ya que esa interconexión es la base del actual sistema de abastecimiento en la zona metropolitana.

El presidente municipal informó que recientemente dialogó sobre este asunto con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, con quien coincidió en que, al tratarse de los dos municipios más grandes, cualquier decisión relacionada con la posible desaparición del Interapas debe priorizar que no se ponga en riesgo la distribución del agua ni se afecte a la ciudadanía.

Destacó que existe infraestructura hidráulica compartida entre San Luis Potosí y Soledad, por lo que este aspecto no está sujeto a discusión ni puede ignorarse en el análisis. En ese sentido, afirmó que su homólogo soledense comprendió plenamente la importancia de este punto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El alcalde capitalino aclaró que hasta el momento no existe ningún paso oficial para la desincorporación del Interapas. Sin embargo, sostuvo que, de presentarse una propuesta formal, lo primero que pondría sobre la mesa sería la realización de un estudio técnico integral.

Dicho estudio, explicó, debería involucrar a especialistas, científicos y a instituciones como el IPICYT, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y los consejos técnicos correspondientes, con el objetivo de conocer con claridad los posibles impactos y evitar errores en la toma de decisiones.

Finalmente, Enrique Galindo reiteró que el acuerdo fundamental con el municipio de Soledad es evitar que la población enfrente problemas de desabasto de agua

LEA TAMBIÉN

Últimos días para pagar adeudos de agua: Interapas

El programa de descuentos estará vigente hasta el 31 de diciembre para cuentas domésticas y comerciales.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pide Galindo criterios técnicos y no políticos en tema de Interapas
Pide Galindo criterios técnicos y no políticos en tema de Interapas

Pide Galindo criterios técnicos y no políticos en tema de Interapas

SLP

Rolando Morales

El alcalde de la capital se pronunció sobre la hipotética propuesta de desaparecer el organismo operador

Anuncian relevos en Contraloría y Oficialía Mayor de Soledad
Anuncian relevos en Contraloría y Oficialía Mayor de Soledad

Anuncian relevos en Contraloría y Oficialía Mayor de Soledad

SLP

Leonel Mora

Últimos días para pagar adeudos de agua: Interapas
Últimos días para pagar adeudos de agua: Interapas

Últimos días para pagar adeudos de agua: Interapas

SLP

Redacción

El programa de descuentos estará vigente hasta el 31 de diciembre para cuentas domésticas y comerciales.

Repuntan fraudes digitales en compras decembrinas
Repuntan fraudes digitales en compras decembrinas

Repuntan fraudes digitales en compras decembrinas

SLP

Redacción

Compras en línea disparan fraudes; autoridades detectan falsas ofertas y robo de datos.