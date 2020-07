Pide Govea a la Ssa pruebas y cubrebocas gratis de manera urgente

El diputado Eugenio Govea Arcos, presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López para que instruya a la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, para que inicien de inmediato con una campaña intensiva de pruebas rápidas gratuitas para la detección del Covid-19 a las personas que así lo requieran y, que implemente un programa de entrega urgente y gratuita de cubrebocas a la población.

Señaló "deben de atenderse a la brevedad los efectos desastrosos que se tienen en salud y en materia económica como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Hoy en San Luis Potosí ya tenemos casi 400 muertos por esta enfermedad y, con la terrible noticia de que Ciudad Valles es el segundo lugar en contagios a nivel nacional".

"Estas cifras significan que la labor que se ha realizado desde Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud no ha funcionado; por ejemplo, actualmente el uso de cubrebocas no es obligatorio y se está apelando a la buena voluntad cuando una persona esta contagiada del virus quede recluido en su casa", puntualizó.

Dijo, "no hay a la fecha legislación que permita contener en un hospital a una persona contagiada por COVID-19 y someterlo a tratamiento, si esta persona decide retirarse por su propia voluntad no hay quién lo pueda detener. Presenté una iniciativa en ese sentido pero hasta el momento no se ha dictaminado".

"Necesitamos hacer un esfuerzo responsable y solidario, pero con el acompañamiento económico del Gobierno del Estado, que desgraciadamente hasta el momento no ha hecho lo suficiente para frenar el número de contagios", señaló.

Govea Arcos, dijo "los esfuerzos para contener y reducir los altos índices de contagios por COVID-19 en San Luis Potosí, se deben de endurecer aún más; en tal virtud, y con el objeto de contribuir con lo señalado, se debe exhortar al Gobierno del Estado para que reparta gratuitamente cubrebocas y la realización gratuita de pruebas rápidas a la población".

Afirmó "en la Ciudad de México y en Jalisco y en otros estados de la república mexicana se han llevado estas acciones con efectos favorables, por lo que sería de gran beneficio aplicarlas en san Luis Potosí, finalizó.