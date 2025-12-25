Piden respetar señalamientos de obras en proceso

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de la Capital,exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y las zonas restringidas durante la ejecución de trabajos incluidos en el programa Vialidades Potosinas, al señalar que estas medidas son indispensables para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las obras en distintos puntos de la ciudad.

El llamado se emitió luego de un incidente ocurrido en la calle Grito de Dolores, en la colonia Constitución, donde una conductora ignoró la señalización de "No pasar" y retiró la malla de seguridad para ingresar a un tramo en proceso de reencarpetamiento.

La dependencia advirtió que este tipo de acciones pone en riesgo al personal de obra, así como a peatones y automovilistas que transitan por la zona.

La Dirección de Obras Públicas recordó que actualmente existen frentes de trabajo activos en diversas vialidades, entre ellas Grito de Dolores, Cuauhtémoc, Fernando Celada, Revolución Mexicana, avenida de las Presas, Melchor Ocampo, General Mitre y en caminos rurales de Peñasco y Julián de los Reyes, donde se han instalado dispositivos de seguridad conforme a criterios técnicos y normativos.

Finalmente, la dependencia municipal reiteró que respetar la señalización permite que los trabajos se realicen en tiempo y forma, evitando accidentes, retrasos y afectaciones a las colonias beneficiadas, por lo que llamó a la paciencia, la corresponsabilidad y a reportar cualquier irregularidad por los canales oficiales.