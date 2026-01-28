Placas mundialistas, en 500 pesos para autos sin deudas: Sefin

El costo de las placas conmemorativas del Mundial 2026, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado aclaró que el costo de la lamina será únicamente de 500 pesos, siempre que los interesados en adquirirlas estén al corriente en los pagos de su vehículo.

En este sentido, la tesorería precisó que, en caso de adquirirlas, el interesado deberá tener al corriente los pagos de su vehículo o ponerse al corriente hasta 2026, lo que podría elevar el monto a pagar.

La dependencia explicó que el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local una iniciativa para modificar el Artículo 64 de la Ley de Hacienda, con el objetivo de crear la figura de "placas conmemorativas", un servicio voluntario y adicional que permitirá emitir placas especiales para eventos como el Mundial de Futbol 2026, así como para otras conmemoraciones que pudieran realizarse en el futuro.

Puntualizó que esta modificación no establece un nuevo cobro obligatorio ni incrementa el costo de las placas conmemorativas, sino que únicamente brinda el sustento legal para implementar este tipo de programas especiales, siempre a solicitud de las y los contribuyentes interesados.

La Ley de Hacienda fija un tope máximo para las placas conmemorativas, equivalente a 16.7 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que funciona como un candado legal aprobado por el Congreso del Estado.

El monto específico se define posteriormente mediante un Acuerdo Administrativo emitido por el Poder Ejecutivo, sin que en ningún caso pueda rebasar dicho límite. Para el caso de las Placas Conmemorativas del Mundial 2026, el costo señalado por el Gobernador es de 500 pesos.

La dependencia estatal reiteró que estas placas no sustituyen el trámite ordinario ni eximen del pago de otros conceptos de control vehicular, como alta, canje, reposición o refrendo.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas aclaró que de estar al corriente no existe algún aumento en el precio de las placas conmemorativas.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo asumió que dicho costo se debe a que se considera la suma de diversos rubros.

Atajó que luego de comunicarse con la Secretaría de Finanzas (Sefin), le instruyó a no acumular el pago del derecho vehicular con el costo de dicha placa, pues sumado dan un total de alrededor de 2 mil pesos.

"No quiere decir que la placa valga 2 mil pesos. Ahí es donde se le está dando mal la interpretación. Hoy la placa en San Luis Potosí es 100 por ciento gratuita", sostuvo el mandatario estatal.

En entrevista, el gobernador reiteró que la compra opcional del metal corresponderá a 500 pesos, tal como lo anunció en semanas anteriores.

Precisó que la próxima semana todas las cajas recaudadoras de la Sefin tendrán disponibilidad del ejemplar conmemorativo limitado.