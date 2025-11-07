Plantea RGC mínimo de 15 mil pesos a policías para evitar corrupción

La próxima semana se presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado, consistente en establecer un salario mínimo de 15 mil pesos mensuales a policías municipales, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Explicó que la medida busca dignificar el empleo de los oficiales locales, pero además inhibir la infiltración de grupos criminales en las corporaciones policiales, que suele corromper a los elementos para que operen en funciones de halconeo.

“Muchos dicen: ‘me pagas 5 mil pesos. Está bien, págame 5 mil, pero yo le agarro al grupo delincuencial otros 5 mil, 10 mil pesos y soy halcón’, y luego hasta estás uniformando al halcón”, declaró.

Lamentó la discordancia salarial en los 59 municipios del estado, dado que existen casos donde gobiernos municipales pagan 5 mil 700 pesos mensuales, mientras que otros llegan hasta los 17 mil pesos.

El mandatario estatal afirmó que el planteamiento será presentado por J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, a fin de que pueda ser aprobado a la brevedad por el Poder Legislativo.

“Vamos a tener que hacer una ley para homologar los sueldos de la policía municipal (…) vamos a tener que ajustar tabuladores, porque hay policías municipales que ganan 5 mil 700 pesos y otros que ganan 17 mil pesos”, comentó.