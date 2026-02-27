logo pulso
Plantea SSPC nuevo penal ante sobrepoblación en La Pila

Jesús Juárez Hernández informó sobre la posible edificación de un nuevo centro para mil internos

Por Rubén Pacheco

Febrero 27, 2026 12:04 p.m.
A
Plantea SSPC nuevo penal ante sobrepoblación en La Pila

Aunque todavía no se tiene certeza para cuándo podría ejecutarse la obra, existe un planteamiento para la construcción de un nuevo Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso), informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Confirmó que ya sostuvo una reunión con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, donde se presentaron estadísticas del sistema carcelario y necesidades actuales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

En entrevista, describió que si bien, el proyecto contemplaría albergar a una población de alrededor de mil internos, aún no se define la ubicación, inversión y en qué momento comenzaría la edificación.

"Ya se hicieron las evaluaciones, inclusive el proyecto, dónde podría ser. Todavía no está definido todo eso", aclaró Juárez Hernández.

El mando policial refirió que, en la actualidad solo el Cereso capitalino de La Pila, es el único centro carcelario con excedentes de personas privadas de la libertad, por lo cual, se ha optado por la reubicación y ajustes al interior.

"Creo que nos ayudaría mucho un centro estatal penitenciario nuevo para estar en condiciones de brindarles, sobre todo, en temas de atención personalizada, brindarles estos cinco ejes de reinserción", comentó.

La Pila, con 82.9% de sobrecupo

Se trata del único penal de la entidad con este grave problema, señala la SSPC

