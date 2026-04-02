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Plantean reforzar protección a niñas en SLP

Congreso analiza reformas a ley de infancia

Por Redacción

Abril 02, 2026 11:40 a.m.
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Plantean reforzar protección a niñas en SLP

El Congreso del Estado analiza una iniciativa para fortalecer la protección de niñas y adolescentes en San Luis Potosí, enfocada en prevenir riesgos como el matrimonio infantil, la violencia sexual y la explotación.

De acuerdo con un comunicado del Poder Legislativo, la propuesta fue presentada por la diputada Mireya Vancini Villanueva y plantea reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Según lo informado, las modificaciones buscan armonizar la legislación local con la ley general en la materia, tras reformas publicadas a nivel federal en enero de 2026.

El comunicado señala que la iniciativa incorpora perspectiva de género, bajo el argumento de que las niñas enfrentan condiciones de vulnerabilidad diferenciadas, por lo que se propone reforzar acciones de prevención de la violencia y educación en igualdad.

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También, añade, se contemplan medidas para garantizar el acceso de adolescentes a información y servicios de salud sexual y reproductiva.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

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