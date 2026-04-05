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Pobreza se ensaña con zonas más alejadas de SLP, admite Sedesore

El presupuesto 2026 incluye incremento para seguridad alimentaria con recursos estatales y federales.

Por Rubén Pacheco

Abril 05, 2026 01:09 p.m.
A
Pobreza se ensaña con zonas más alejadas de SLP, admite Sedesore

Las localidades más alejadas de las zonas metropolitanas y de las cabeceras municipales, siguen siendo las que presentan los mayores niveles de pobreza en el estado de San Luis Potosí

Así lo informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien sostuvo que los gobiernos anteriores justificaban la lejanía y la poca accesibilidad para no entregar apoyos gubernamentales.

En entrevista, reportó que, en la actualidad los principales índices de desigualdad se focalizan en comunidades y localidades de los municipios de Guadalcázar y Santa Catarina, puntos donde se centralizan los operativos de distribución institucional.

Dijo que pese a que, en la municipalidad de Guadalcázar existen comunidades a más de una o dos horas de distancia de la cabecera municipal, las brigadas de las Sedesore garantizan la entrega de despensas y otros apoyos para las poblaciones vulnerables.

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Precisó que en la actualidad se desarrollan diversos esquemas asistencialistas, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de productos de limpieza, tortillerías, así como becas para adultos mayores madres solteras, invernal y escolar.

"Hoy el incremento que tuvimos (en el presupuesto del ejercicio 2026) fue con el programa de seguridad alimentaria. Estamos trabajando completamente con un recurso estatal y la parte del gobierno federal, ellos tienen sus programas", concluyó la funcionaria estatal.

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