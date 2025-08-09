Policías de SGS se sumarán a operativo de la Fenapo

Por tercer año consecutivo, la Guardia Civil Municipal de Soledad participará en las labores de vigilancia de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), en coordinación con la Guardia Civil Estatal (GCE), Bomberos, fuerzas federales, cuerpos de emergencia y el Patronato de la feria, informó el director de la corporación vial, Víctor Aristarco Serna Piña.

En esta edición, el operativo contará con 40 cadetes de nuevo ingreso y 20 elementos activos, desplegados principalmente en el Teatro del Pueblo y otras zonas de alta afluencia. De ser necesario, su presencia se ampliará a otros puntos estratégicos dentro del recinto.

Serna Piña aclaró que este apoyo no reducirá la seguridad en el municipio, pues los tres turnos operativos seguirán trabajando con normalidad, manteniendo patrullajes y operativos de prevención en todo Soledad.

"Seguimos cerca de la población, cumpliendo con nuestro deber de proteger cada colonia y comunidad a través de distintos operativos de prevención", subrayó el director.

La presencia de la corporación en la Fenapo, señaló, forma parte de una estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno Municipal, sin descuidar la vigilancia en las colonias y comunidades soledenses.

