"Policloses" ya atienden a paisanos en Soledad

Líneas de apoyo ciudadano: 4448547807, 4441951673 y WhatsApp 4445870288.

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 12:16 p.m.
A
Fotos: Ayuntamiento de SGS

Fotos: Ayuntamiento de SGS

El ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ya da la bienvenida a sus connacionales con el operativo "Héroes Paisanos", que incluye el atractivo de los llamado "Policloses".

Se informó que se puso en marcha un módulo especial sobre la carretera a Matehuala para acompañar a las y los visitantes que regresan a casa en esta temporada.

Esto, con la participación de la Guardia Civil Municipal, Guardia Civil Estatal y Protección Civil, quienes ofrecen atención integral las 24 horas: orientación, primeros auxilios, apoyo mecánico y un espacio seguro para descanso.

"Este operativo reafirma el compromiso del alcalde Juan Manuel Navarro de brindar cercanía, seguridad y acompañamiento a quienes transitan por el municipio, garantizando un regreso digno y protegido para todas las familias", señalaron.

Líneas de apoyo ciudadano: 4448547807, 4441951673 y WhatsApp 4445870288

"Policloses" ya atienden a paisanos en Soledad

