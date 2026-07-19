Politécnica llega a su tope de capacidad

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La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) alcanzó su límite de capacidad y requiere ampliar su infraestructura para atender la creciente demanda de aspirantes, pues actualmente incluso jóvenes que aprobaron el examen de admisión se quedan sin un lugar por falta de espacios, advirtió el rector Néstor Garza Álvarez.

El rector explicó que para el próximo ciclo escolar la institución llegará a una matrícula cercana a los siete mil estudiantes, lo que representa un crecimiento de 16 por ciento respecto al periodo anterior. Sin embargo, reconoció que la universidad "ya no puede más", pese a las inversiones realizadas en equipamiento y adecuación de espacios para incrementar temporalmente su capacidad.

Garza Álvarez detalló que el promedio obtenido en el examen de admisión fue de 7.2 y estimó que entre el 20 y 25 por ciento de los aspirantes aprobaron la evaluación, pero no lograron ingresar únicamente por la falta de cupo. Consideró que esta situación evidencia la necesidad de ampliar la infraestructura universitaria para responder a la demanda de educación superior en la entidad.

En ese contexto, respaldó el anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para construir una nueva torre administrativa y académica, proyecto que permitirá generar más espacios sin recurrir únicamente a la construcción de aulas tradicionales. Explicó que el edificio contempla áreas de estudio compartido y espacios de uso mixto, además de fortalecer la oferta de cuatro programas bajo modalidad mixta, lo que contribuirá a aprovechar de mejor manera la capacidad instalada.

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El rector señaló que la meta institucional es alcanzar una matrícula de 10 mil estudiantes, una proyección que, afirmó, debió concretarse desde hace al menos siete años. Para lograrlo será necesario incrementar mil espacios por generación durante los próximos tres ciclos escolares. Asimismo, aseguró que la universidad busca evitar la deserción por motivos económicos y mantiene acuerdos con estudiantes que enfrentan dificultades financieras para garantizar que continúen con sus estudios.