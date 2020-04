Por COVID-19, Congreso busca cambiar sede legislativa

Debido a que el recinto legislativo del Jardín Hidalgo no cumple con las disposiciones sanitarias de sana distancia, obligatorias por la epidemia de coronavirus, el Congreso evalúa convertir en sede oficial provisional el Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

El Pleno legislativo votará en su sesión del próximo viernes un proyecto de decreto presentado por el legislador priista Martín Juárez Córdova para declarar al CCCSLP como su sede durante la vigencia de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud para evitar la expansión de la enfermedad.

Juárez Córdova expone que tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación las medidas extraordinarias de sana distancia, entre las que se declararon como esenciales las actividades legislativas estatales.

Sin embargo, argumenta el legislador, la sede del Congreso ubicada en el Jardín Hidalgo "no cumple las medidas de sana distancia", pues no hay una distancia mínima de un metro entre las curules, sólo tiene tres baños y, en general, no está preparado para las "circunstancias adecuadas" para el desarrollo de las sesiones.

El legislador indica que la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado permite,, en circunstancias extraordinarias, trasladar su sede a un recinto distinto.

En el caso del Centro de Convenciones, se considera que brinda condiciones de espacio, mobiliario y ventilación para celebrar las sesiones del Congreso.

Por esa razón, el diputado priista considera viable declarar recinto provisional del Congreso al CCCSLP durante el tiempo que duren las medidas sanitarias para evitar la expansión del COVID-19.