Por covid, descuidan vacunación de infantes

Una sociedad concentrada en impedir el contagio del SARS-CoV-2, podría abrir la puerta a enfermedades que hace años no se registran ni en México ni en el mundo y que son prevenibles con una vacuna, advierte Justino Salvador Pineda Cárdenas, médico pediatra y gerente médico de vacunas de Sanofi Pasteur.

El experto indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 30 por ciento de los esquemas de vacunación están incompletos en infantes, situación en la que influyen factores como el temor al contagio de COVID-19, pero también el creciente y controvertido Movimiento Antivacunas. Las vacunas que existen actualmente previenen contra 26 o 27 enfermedades a nivel mundial.

"Esto hace que estos niños que no tienen esquemas completos estén susceptibles a enfermedades que hace muchos años no vemos en México", indicó el experto. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con el sarampión una enfermedad que estuvo "a tres pasos de ser erradicada en el mundo", pero que debido al descenso en los esquemas de inmunización ha presentado brotes en diversos países, entre ellos México en donde hace 20 años no se presentaban casos de esta enfermedad.

En San Luis Potosí, de acuerdo con datos proporcionados por los Servicios de Salud del Estado (SSA), en lo que va del año hubo una disminución en la aplicación de más de 160 mil dosis de vacunas.

De enero a mayo del 2019 se aplicaron 788 mil 306 dosis, mientras que en el mismo periodo del 2020 las dosis aplicadas fueron 625 mil 235.

"Al rato la preocupación no va a ser coronavirus sino otras enfermedades que se previenen con una vacuna", añadió que el coronavirus es una enfermedad con la que tenemos que aprender a vivir y hay que tomar acciones sin esperar a que pase la pandemia.

Especificó que un esquema de vacunación completo, incluye las primeras dosis y los refuerzos, además, subrayó que no solamente niñas, niños y adolescentes requieren de inmunización, también los adultos mayores.

Las mujeres embarazadas son otro sector vulnerable ante el descenso en la inmunización, ellas deben contar con protección contra la tosferina que es una enfermedad respiratoria que eleva los riesgos de complicaciones si se presenta a la par que el Coronavirus COVID-19.

El experto invitó a padres y madres de familia a verificar las cartillas de vacunación de sus hijos e hijas y en caso de que esté incompleto, acudir a completarlo. Recordó que no todas las unidades médicas y hospitales atienden a los pacientes con coronavirus.