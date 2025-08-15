Por mensajes homofóbicos, vinculan a proceso a Iván “N” en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) logró la vinculación a proceso de Iván “N” por el delito de discriminación, luego de que presuntamente enviara mensajes con connotaciones homofóbicas a una mujer trans.

De acuerdo con el comunicado de la institución, la víctima —quien se identifica como mujer trans desde hace siete años— solicitó una cotización para una intervención maxilofacial en una clínica ubicada al poniente de la ciudad.

Sin embargo, el imputado habría respondido con mensajes en los que le indicó que “por su orientación sexual no le iba a regalar nada” y añadió citas bíblicas con tono homofóbico.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que solicitó al Poder Judicial una orden de citación. Tras la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público formularon la imputación y pidieron medidas cautelares para proteger a la afectada.

“El Juez de Control concedió lo propuesto por la FGESLP y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria”, informó la dependencia.

