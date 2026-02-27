Por protesta, suspenden informe de la CEDH en Congreso

logo pulso
La comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, terminó suspendida este jueves en el Congreso del Estado, en medio de señalamientos públicos por presunto uso indebido de mecanismos institucionales contra personas que habían acudido al organismo como víctimas.

El informe anual 2025 estaba programado para presentarse ante la comisión legislativa correspondiente; sin embargo, antes de que iniciara la sesión, María de Jesús Almendárez, conocida como "Marichuy", se manifestó en el acceso principal del recinto para denunciar lo que calificó como actos de persecución y revictimización desde la propia instancia encargada de la defensa de derechos humanos.

La inconforme acusó a la funcionaria estatal de promover denuncias penales y medidas de restricción derivadas de conflictos internos con personas que previamente solicitaron protección a la Comisión.

A su juicio, estas acciones constituyen un uso irregular de las facultades del organismo. Entre sus exigencias planteó la realización de una auditoría externa y cuestionó la conducción actual de la institución.

De acuerdo con testimonios de las presentes, durante la protesta, personal de seguridad pidió no obstruir el ingreso al edificio legislativo y, conforme avanzó la tarde, se reforzó la presencia de elementos de la Guardia Civil Estatal en el exterior.

Argüelles Moreno no acudió a la comparecencia y la entrega del informe quedó pendiente, sin que hasta el cierre se informara una nueva fecha.

La suspensión se da en un escenario de fricción sostenida entre colectivos y la actual administración de la CEDH, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio el desempeño del organismo autónomo.

Por pagos de nómina anómalos observan a CEDH

Detecta el IFSE irregularidades por 2.4 mdp en 2024

