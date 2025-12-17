Posadas en SGS generan más toneladas de basura

Con el inicio de las posadas municipales en las colonias de Soledad, el área de Aseo Público, ha recolectado 2.5 toneladas de basura adicionales. Su personal realiza trabajo extraordinario y ya se tienen listos los itinerarios para los días 25 de diciembre y 1 de enero. A la par, se procura hacer limpieza integral de los espacios en los que se celebran las posadas oficiales.

De acuerdo con José Antonio Zamarripa Quintero, responsable del departamento, informó que además de las responsabilidades normales, también se está atendiendo la agenda de las posadas que ofrece el Ayuntamiento soledense en diversas colonias del municipio.

"El domingo y lunes atendimos Hogares Obreros y Hogares Ferrocarrileros, así como San Felipe y La Lomita. Este martes se trabajó en San Francisco de Asís. En todas estas áreas se está dando mantenimiento antes y después de los eventos oficiales", explicó.

Trabajadores de Aseo Público trabajarán el jueves 25 de diciembre por la mañana en la recolección de los residuos que se generen durante el miércoles 24 y el mismo esquema se aplicará el jueves 1 de enero.

Zamarripa Quintero pidió a la población que no deje basura en las esquinas y que, en lugar de eso, espera a que los camiones pasen por los hogares. Actualmente, Aseo Público opera 14 rutas de recolección en el turno matutino y 14 en el turno vespertino.