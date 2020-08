Potosina "coloniza" el SAT con sus cuates

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá que la Secretaría de la Función Pública investigue las contrataciones en el SAT del suegro, novio y amigos de la potosina Paloma Rachel Aguilar Correa, después de que el diario Reforma divulgó que apenas arribó la funcionaria a la Administración General de Recursos y Servicios de esa dependencia, se realizaron nombramientos de personas allegadas a ella.

Al respecto, el presidente López Obrador respondió en la conferencia de prensa de la mañana: "Pues hay que pedir que investiguen, la Secretaría de la Función Pública, y que nos dé un reporte, vamos a hacerlo".

El 8 de mayo pasado, en su conferencia matutina, el presidente salió en defensa de Aguilar Correa, ex candidata de Morena a diputada federal por el distrito V, cuando una reportera cuestionó su nula preparación en temas fiscales para su cargo en el SAT. López Obrador contestó que Paloma"es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental, de lo que estábamos hablando, es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible y eso es lo que necesita en el SAT y en todo el gobierno, servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan, que sean honestos".

De acuerdo con la información revelada por Reforma, Aguilar Correa, llegó al cargo de Administradora General de Recursos y Servicios en el SAT y junto con ella, desde julio de 2019, llegaron al menos seis personas más a puestos clave en la dependencia, incluyendo a su suegro, su novio, así como amigos y colaboradores.

En septiembre, Aguilar fue designada Administradora General y tres meses después fue contratado en el SAT su suegro Javier Portugal Haces, "quien de comercializar cintas adhesivas pasó a ocupar el cargo de Administrador de Operación de Recursos y Servicios", detalla Reforma.

Además se nombró como Administrador Central de Operación de Recursos y Servicios a Jorge Antonio Dorantes Arellano, quien en 2018 colaboró en su campaña como candidata a diputada federal en San Luis Potosí.

El diario capitalino identificó además como amigos de Aguilar a Raymundo Castañón Aguilar, quien funge como Administrador de Operación de Recursos y Servicios "5", y Montserrat Berrones Martínez, como Administradora de Gestión Interna.

"En el SAT también trabaja ahora su amiga Claudia Carolina Coutiño Acosta, como Administradora para el Destino de Bienes, y finalmente en febrero de este año se integró su pareja, Ángel Javier Portugal Dorantes", como Administrador Central de Servicios Tributarios al Contribuyente, agrega el diario.