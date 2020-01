"Potosinos, insatisfechos con el transporte público"

"Más de la mitad de los potosinos no está satisfecha con el sistema de transporte público que tiene, pues éste sigue siendo deficiente, caro y obsoleto", aseguró el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso estatal, Rubén Guajardo Barrera.

Al referirse al inminente aumento a la tarifa de los camiones urbanos, dijo que el Gobierno del Estado debería ser "más empático con la ciudadanía a la que representa, la cual no está en condiciones de asumir un cobro que desestabilizará la economía familiar".

Reprobó que se siga apoyando a un sector que no se preocupa por los usuarios, tal y como lo da a conocer el Índice de Movilidad Urbana de 2019 que elaboró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), -con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI-, donde se apunta claramente que el servicio de transporte público no satisface a los potosinos, porque los operadores no son respetuosos, las unidades no están en buen estado, los choferes no respetan las señales de tránsito, es insuficiente el espacio para viajar cómodo, no hay información de horarios, paradas y rutas disponibles. Aunque sí se menciona que hay una red de cobertura eficiente y que el tiempo de espera es bajo.