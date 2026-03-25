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Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios

De unos 500 potosinos, cerca de 300 prefirieron permanecer en estados fronterizos

Por Rubén Pacheco

Marzo 25, 2026 02:13 p.m.
A
Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios

En lo que va del año, alrededor de 500 ciudadanos residentes de San Luis Potosí han sido repatriados de los Estados Unidos de América, reportó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal reconoció que se esperaba un mayor número de repatriaciones, derivado de las continuas políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

En entrevista, refirió que de las 500 personas, únicamente 200 arribaron a territorio potosino, pues las demás decidieron quedarse en estados de la frontera norte.

Añadió que la mayoría de los paisanos regresaron a las principales cabeceras municipales de la entidad potosina, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Aunado a ello, complementó que se contabilizan alrededor de 500 millones de dólares, correspondientes a remesas enviadas por las y los paisanos a sus familiares.

Consideró que los envíos mantienen el mismo comportamiento registrado en el mismo período del año pasado.

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