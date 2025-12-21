Pozos aún no define si se queda con Interapas

La definición sobre si Villa de Pozos continuará con el convenio con Interapas o avanzará hacia la creación de una dirección municipal del agua será un tema que se analizará durante la actual administración, señaló el concejal regidor Ulises Fabián Toro Reyna, presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

El regidor indicó que contar con una dirección propia es un aspecto que debe revisarse, al considerar que todo municipio debería tenerla, aunque reconoció que se trata de un proceso que requiere condiciones y análisis previos. Añadió que, una vez que se tengan los elementos necesarios, se podrá determinar qué esquema resulta más conveniente para la población.

En caso de que se mantenga el esquema actual, Toro Reyna explicó que un organismo centralizado podría seguir atendiendo el servicio, aunque señaló que el Concejo Municipal deberá generar coordinación para garantizar el suministro de agua tanto en la zona urbana como en la cabecera municipal.

Sobre la integración de las comisiones del Concejo Municipal, señaló que el proceso se dio mediante diálogo y conciliación entre sus integrantes, lo que derivó en que se le asignara la presidencia de la Comisión de Agua, una de las áreas prioritarias por su impacto en la población.

En cuanto a la Ley de Ingresos 2026 de Villa de Pozos, el concejal reconoció que no se contempla aún la incorporación de una dirección municipal del agua y que la propuesta debe ser presentada por Interapas. El tema ya había sido señalado anteriormente por Martha Patricia Aradillas Aradillas, entonces diputada y vicepresidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, quien sostuvo que una eventual desincorporación del organismo debe analizarse con cuidado, pese a existir un convenio vigente por tres años.