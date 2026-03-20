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Prematuro, hablar de rompimiento entre PVEM y Morena: Badillo

Señala que las negociaciones siguen en proceso y que las definiciones serán nacionales

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 20, 2026 11:11 a.m.
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Cuauhtli Badillo Moreno / Foto: Pulso

Cuauhtli Badillo Moreno / Foto: Pulso

El diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, consideró que aún es prematuro hablar de un rompimiento entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a la elección de la gubernatura de San Luis Potosí, en medio de las tensiones por la eventual candidatura de la senadora Ruth González Silva.

Las declaraciones ocurren tras los posicionamientos del coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, quien ha insistido en que las alianzas deben construirse bajo criterios de reciprocidad y ha planteado que su partido está dispuesto a competir sin coalición si no se alcanzan acuerdos con Morena.

Al respecto, Badillo Moreno argumentó que actualmente los partidos se encuentran en una etapa de trabajo interno y fortalecimiento de perfiles, por lo que las definiciones formales aún no corresponden a este momento del proceso político. Recordó que serán las dirigencias nacionales quienes determinen los acuerdos finales.

"Ya existe una fiebre por el tema electoral (...) creo que todavía falta mucho, los partidos políticos están ahorita haciendo un trabajo interno, están fortaleciendo sus perfiles", expresó.

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En ese sentido, sostuvo que, hasta ahora, no existen condiciones que apunten a una ruptura entre Morena y el PVEM en el plano local, al reiterar que cualquier definición dependerá de las negociaciones que se construyan a nivel nacional.

"Yo no creo que haya rompimiento hasta el día de hoy, he escuchado al gobernador que ha dicho que él siempre va a trabajar del lado de la presidenta, pues bueno esperemos que siga yendo sobre ese camino y que esas decisiones pues serán relevantes y esperar a ver qué acuerdos toman a nivel nacional", concluyó.

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