Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina
La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí premia el talento local
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), realizó la entrega de los Premios 20 de Noviembre 2025, certamen que distingue a creadoras, creadores, artistas e investigadores de San Luis Potosí. Para esta edición, el estímulo económico aumentó de 75 mil a 100 mil pesos.
Durante la ceremonia, encabezada por autoridades estatales y culturales, se otorgaron los galardones en diversas disciplinas artísticas, literarias y científicas.
En el premio de Literatura "Manuel José Othón" fueron reconocidos:
Poesía: Milton de Jesús Medellín Álvarez
Narrativa: Iris Carolina Servín Díaz
Dramaturgia: Juan José Campos Loredo
Además, recibieron menciones honoríficas Irlanda Mainou Montañéz y Carlos René Urías Ramírez.
En investigación, los galardones fueron:
Premio Francisco Peña en Investigación Histórica: José Antonio Rivera Villanueva
Premio Francisco Estrada en Investigación Científica: Edgar Omar Segura Esparragoza
Con mención honorífica para Omar Parra Rodríguez.
En Artes Visuales se premiaron las siguientes categorías:
Pintura: Pedro Gutiérrez García (mención honorífica para José Gerardo Muñiz Leandro)
Dibujo y Grabado: José Andrés Ordaz Salazar
Escultura: Juana María Rincón Balderas (menciones honoríficas para Alejandra González Fraga y Gabino Manuel Gaspar)
Fotografía: Valeria Herrera de Regil (mención honorífica para Ana Karen Montante Mireles)
En otras disciplinas, los reconocimientos fueron:
Artes Populares: José Cabrera Rodríguez
Composición Musical "Julián Carrillo": Jesús Flores García (mención honorífica para Andrés Oswaldo Olmos Huerta)
Danza Contemporánea "Lila López": Fernando Antonio Domínguez Rincón (menciones honoríficas para Juan Bernardo Torres Segura y Aranzazú Robledo Montoya)
