Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí premia el talento local

Por Redacción PULSO

Noviembre 20, 2025 03:19 p.m.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), realizó la entrega de los Premios 20 de Noviembre 2025, certamen que distingue a creadoras, creadores, artistas e investigadores de San Luis Potosí. Para esta edición, el estímulo económico aumentó de 75 mil a 100 mil pesos.

Durante la ceremonia, encabezada por autoridades estatales y culturales, se otorgaron los galardones en diversas disciplinas artísticas, literarias y científicas.

En el premio de Literatura "Manuel José Othón" fueron reconocidos:

Poesía: Milton de Jesús Medellín Álvarez

Narrativa: Iris Carolina Servín Díaz

Dramaturgia: Juan José Campos Loredo

Además, recibieron menciones honoríficas Irlanda Mainou Montañéz y Carlos René Urías Ramírez.

En investigación, los galardones fueron:

Premio Francisco Peña en Investigación Histórica: José Antonio Rivera Villanueva

Premio Francisco Estrada en Investigación Científica: Edgar Omar Segura Esparragoza

Con mención honorífica para Omar Parra Rodríguez.

En Artes Visuales se premiaron las siguientes categorías:

Pintura: Pedro Gutiérrez García (mención honorífica para José Gerardo Muñiz Leandro)

Dibujo y Grabado: José Andrés Ordaz Salazar

Escultura: Juana María Rincón Balderas (menciones honoríficas para Alejandra González Fraga y Gabino Manuel Gaspar)

Fotografía: Valeria Herrera de Regil (mención honorífica para Ana Karen Montante Mireles)

En otras disciplinas, los reconocimientos fueron:

Artes Populares: José Cabrera Rodríguez

Composición Musical "Julián Carrillo": Jesús Flores García (mención honorífica para Andrés Oswaldo Olmos Huerta)

Danza Contemporánea "Lila López": Fernando Antonio Domínguez Rincón (menciones honoríficas para Juan Bernardo Torres Segura y Aranzazú Robledo Montoya)

