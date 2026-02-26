Preocupa a partidos reducción de regidurías con reforma

La iniciativa de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla disminuir el número de regidores en los ayuntamientos del país, encendió alertas entre integrantes del Cabildo de San Luis Potosí, quienes advirtieron posibles efectos en la representación política y en el equilibrio democrático a nivel municipal.

Para la regidora Adriana Urbina, de Movimiento Ciudadano, la propuesta implicaría reducir los espacios donde se expresan sectores ciudadanos que no forman parte del grupo mayoritario en el gobierno local.

Sostuvo que los regidores cumplen la función de llevar al Cabildo las demandas de personas que respaldaron proyectos distintos al del partido gobernante, por lo que eliminar posiciones significaría acotar la pluralidad política.

La edil advirtió que las decisiones municipales impactan directamente en servicios, programas y políticas públicas que afectan la vida diaria de la población, por lo que consideró indispensable mantener contrapesos dentro del órgano colegiado.

En contraste, el regidor Jorge Zavala, del Partido de la Revolución Democrática, señaló que en el caso específico de la capital potosina la reducción de regidurías no representaría un cambio sustancial si se conserva el número actual contemplado en la iniciativa. Sin embargo, expresó mayor preocupación por otros aspectos del proyecto.

A su juicio, el punto más delicado sería un eventual recorte presupuestal o la disminución de garantías para los órganos electorales, ya que ello podría debilitar la organización de los procesos democráticos. Por ello, llamó a analizar la reforma de manera integral cuando sea discutida en el Congreso federal, al considerar que sus efectos irían más allá de la integración de los cabildos.