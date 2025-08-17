Preocupa alza de muertes maternas en San Luis Potosí

Se trabaja en concientizar a las mujeres embarazadas de la importancia de acudir a los chequeos periódicos, a fin de prevenir complicaciones que puedan derivar en muertes maternas, declaró Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

En siete meses de 2025, San Luis Potosí reporta un aumento de 5 defunciones maternas, en comparación con el mismo período del año pasado, según reveló información reciente de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

La funcionaria estatal dijo que las visitas continuas con el ginecoobstetra son vitales para el correcto desarrollo del estado de gravidez, pues permitir identificar malestares o diversos padecimientos, por ejemplo, pleeclapsia o presión arterial elevada.

Puntualizó que el objetivo de la Secretaría de Salud es que las madres tengan el seguimiento médico necesario y apropiado, en aras de que lleguen vitaminadas y en buen estado al momento del parto.

Aseguró que en lo que va del año, la institución no tiene reportes relacionados con denuncias por violencia obstétrica -prácticas abusivas, irrespetuosas o negligentes que ocurren durante la atención del embarazo, parto y puerperio-.