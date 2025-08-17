Desertaron 8% de aspirantes a policía

Del total de ingresos a la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí registrados en los últimos dos años, el 8 por ciento de los aspirantes a policías estatales desertaron.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025, precisa que, en dicho período 596 personas ingresaron al programa de formación inicial.

De ellos, describe que 350 lo hicieron en el 2023 y 246 en el 2024, complementa el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste, precisa que 52 de los estudiantes decidieron desertar, 46 en el 2023 y 6 en el 2024. Por lo tanto, egresaron 546 cadetes, 306 en el 2023 y 240 en el 2024, para formar parte de la Guardia Civil Estatal (GCE), es decir, el 92 por ciento.

Al comparar los ingresos y los egresos de un año a otro, mientras en el 2023 el 13 por cierto de las y los cadetes abandonó la preparación policial, en el 2024 solo el 2 por ciento lo hizo.

La primera generación de guardias civiles conformada por 330 elementos egresó en el 2022, ya correspondiente a la administración del gobernador del PVEM, José Ricardo Gallardo Cardona.

En abril del 2024, la Academia Estatal desincorporó a tres cadetes, por cuestiones de indisciplina y reprobar materias, informó en ese entonces Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).