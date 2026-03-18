Presas en SLP rondan 80% y alivian abasto de agua

Los principales embalses que abastecen la zona metropolitana de San Luis Potosí registran niveles cercanos al 80 por ciento de su capacidad, lo que perfila un escenario favorable para el suministro de agua en los próximos meses, informó la Comisión Estatal del Agua (CEA).

De acuerdo con el titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, presas como El Peaje, San José, El Potosino y El Realito mantienen niveles altos de almacenamiento, mientras que la Cañada del Lobo presenta un nivel menor, aunque estable.

El funcionario señaló que estas condiciones representan una recuperación respecto a periodos recientes de sequía, lo que permite garantizar el abastecimiento para consumo humano y otras actividades.

La CEA indicó que mantiene un monitoreo constante de los niveles de los embalses con el objetivo de anticipar medidas y optimizar el uso del recurso hídrico en la entidad.

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El panorama actual, según la dependencia, ofrece mayor estabilidad en el corto plazo para las familias potosinas, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles variaciones en las condiciones climáticas.