Presentan iniciativa para prevenir violencia escolar

Ciudadanas interesadas en lograr una mayor protección de las niñas y niños contra la violencia que se genera en los centros educativos, entregaron este miércoles una iniciativa al Congreso del Estado para hacer posible la creación, en cada plantel, de una Unidad de Prevención, Detección y Atención de la Violencia Escolar a cargo de personal especializado.

Esta iniciativa, presentada Mariana Juárez Moreno, de la asociación Apoyare, y por la maestra Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, de la asociación Shakti, busca reformar y adicionar algunas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí para lograr que los casos de violencia escolar se puedan detectar a tiempo y se eviten perjuicios al sano desarrollo de las y los menores.

Las proponentes señalaron que, actualmente, los casos de violencia en las escuelas no se detectan a tiempo, pues los centros educativos no cuentan con personal especializado ni tienen herramientas de evaluación, además de que, en la práctica, no existe una buena coordinación entre instancias como la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema Estatal DIF, el Sector Salud y las áreas especializadas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La iniciativa ciudadana pretende, con la creación de unidades especiales en cada escuela, identificar señales tempranas de violencia; aplicar diagnósticos y herramientas técnicas; dar orientación psicológica y primeros auxilios psicológicos; canalizar los casos a instituciones competentes; registrar datos reales para diseñar mejores políticas públicas y ayudar a coordinar la actuación entre instituciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mariana y Claudia Elizabeth aspiran a que, mediante su iniciativa, la violencia ya no pase desapercibida; que se detecte a tiempo; que se atienda correctamente, y que ninguna niña, niño o adolescente quede sin protección.

La propuesta pasará a manos de las y los legisladores para ser analizada primero en comisiones a fin de que se emita un dictamen y pueda entonces ser votada en el Pleno Legislativo.