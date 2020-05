Presentará Ciudadanos Observando denuncias por empresas ligadas a responsable de Invercop

Ciudadanos Observando anunció la presentación de denuncias por presuntos contratos de la Secretaría de Salud con empresas ligadas a Gabriel Salazar, acusado de fraude en Invercop.

El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González, afirmó que Gabriel Salazar está inmiscuido en la creación de empresas de las cuales se cuenta con copias de todas las actas constitutivas, las cuales comenzaron a funcionar a partir de octubre de 2015 y 2016.

Aseguró que cuentan con pruebas contundentes y documentos oficiales que solicitaron vía transparencia, que demostrarían que Gabriel Salazar, su hermano y muchos de sus socios se han beneficiado con 19.7 millones de pesos, durante 2018.

Mencionó que la Secretaría de Salud fue observada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por 64 millones de pesos.

Adelantó que presentarán una investigación de las empresas que Gabriel Salazar no ha mencionado.

Ayer, la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, pidió que se inicie una investigación para que se deslinde a la institución que representa de haber beneficiado al empresario Gabriel Salazar Soto, o a alguno de los corporativos en los que estuviera asociado, toda vez que intentan relacionarla con dicho empresario, justo en este momento en que está siendo demandado por ciudadanos afectados en su patrimonio, lo que está por completo fuera de contexto.

"Lo que no se vale y es muy doloso, es que en esta contingencia en la que estamos abocados al 100 por ciento, haya voces que quieran involucrarme con la afectación de la que están siendo víctima algunos potosinos. No veo las razones, no entiendo los porqués de estos ataques infundados contra mi persona, y por ello es que me veo obligada a pedir que se inicie la investigación que tenga que seguirse para esclarecerlo pues no tengo nada que esconder y si es que acaso existe algún contrato asignado éste se dio dentro del marco de la ley. El 2018 es un año fiscal auditado completamente y no entiendo por qué el afán de dañar a mi persona en este momento", señaló Rangel Martínez.

La titular de Salud reiteró que hasta donde conoce el daño al patrimonio de un grupo de potosinos es un asunto entre este grupo de particulares y una empresa, no con Mónica Liliana Rangel.

"Quiero dejarlo muy claro, la institución que represento celebra miles de contratos y cientos de licitaciones y asignaciones por ley al año, éstas están debidamente fundamentadas en la Ley de Compras y de Adquisiciones del Estado, y al asignarlos nosotros no buscamos beneficiar a alguien en específico pues hasta ahora las empresas que han ganado los procesos lo han hecho porque han cumplido con los estándares que hemos solicitado en las convocatorias y porque ofrecen la calidad y la garantía que necesitamos para los potosinos, dado que se trata del bien más preciado que tenemos bajo nuestro resguardo que es la salud de los potosinos", acotó.