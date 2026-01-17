Presentará Galindo cuatro proyectos estratégicos al Ejecutivo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya tiene listos cuatro proyectos estratégicos de obra pública aprobados por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, mismos que serán planteados en una próxima mesa de coordinación con el Gobierno del Estado, con miras a ejecutarse durante los próximos meses.

Galindo detalló que la semana pasada el Consejo avaló formalmente las iniciativas que integran el nuevo paquete de inversión, lo que permite al municipio avanzar en la preparación técnica y financiera necesaria para iniciar procesos de obra.

Entre los proyectos incluidos, el alcalde subrayó la intervención integral en la zona de El Saucito, una de las áreas con mayor demanda de infraestructura urbana, así como la modernización y mejora de movilidad en la salida a Guadalajara, un punto crítico para el acceso y la conectividad metropolitana. Otro de los trabajos prioritarios es la construcción del puente elevado sobre el río Españita, además, se contempla el puente Villa Magna.

Galindo Ceballos destacó que dentro del paquete se incorpora la Unidad de Atención Especial Maravillas del DIF Municipal, infraestructura que calificó como "la única en su tipo en el estado" y que ha operado con resultados exitosos en atención especializada a grupos vulnerables. Su ampliación y fortalecimiento, dijo, permitirá consolidar los servicios municipales de asistencia social.

El presidente municipal afirmó que la relación con el Gobierno del Estado ha sido clave para planear la obra pública con mayor alcance, señalando que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona "ha sido muy abierto y sensible" para concretar acciones coordinadas.

Finalmente, señaló que la administración municipal se encuentra prácticamente lista para arrancar las mesas técnicas con el Ejecutivo estatal, a fin de validar detalles de inversión y programación, para luego avanzar hacia los correspondientes procesos de licitación.