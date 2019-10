Presume Carreras que la entidad es sexta con menor deuda

La entidad se ha colocado en la sexta posición a nivel nacional con menor deuda/Producto Interno Bruto (PIB) estatal, al pasar de la novena posición, con 1.1% en el tercer trimestre de 2015, a 0.8% al primer trimestre de 2019.

Así lo informó el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien explicó que su administración cumplió con el pago del servicio de la deuda pública por un monto de 523.2 millones de pesos, que incluye pago al capital por 157.8 millones de pesos.

Con ello, la reducción acumulada del saldo de la deuda bancaria asciende a 663 millones de pesos, 14.2% menos de lo recibido, agregó en conferencia de prensa.

Señaló que la deuda se ubica por debajo de la media nacional, situada en 2.7%, y registra el menor valor en más de 17 años, conforme a lo publicado por la organización México ¿Cómo Vamos?, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Carreras López consideró que por la política responsable en la administración de la deuda bancaria, San Luis Potosí ocupa el quinto lugar con menor deuda per cápita, con mil 249 pesos por habitante, significativamente menor al promedio nacional, que asciende a 4 mil 297 pesos por persona.

Además, el mandatario local expuso que se mantuvo la calificación en el nivel de endeudamiento del estado, con grado sostenible, el máximo otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su sistema de alertas, obteniendo por segunda vez consecutiva la máxima calificación (verde) en el semáforo de los tres indicadores.

En tanto, la empresa Verum incrementó la calificación de deuda del estado de A/M con perspectiva positiva a A+/M con perspectiva estable, y HR Ratings revisó al alza la calificación desde HR A- a HR A, manteniendo su perspectiva a positiva, mientras que la calificadora Fitch Ratings mantuvo calificación en A (mex) con perspectiva positiva.

Entre los factores que sustentan estas calificaciones, las agencias destacan la sólida posición financiera del estado, originada por la buena y consistente generación de ingresos propios, la disminución significativa en el pasivo total, un moderado y decreciente nivel de endeudamiento a la par de una destacada generación de ahorro interna, en relación con otras entidades, así como balances (primario y financiero) positivos durante periodos recientes, dijo.