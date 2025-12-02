Presume FGE haber resuelto el 100% de feminicidios

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó al Congreso del Estado que, según su propio comunicado, "el 100 por ciento de los casos de feminicidio registrados en el periodo fueron resueltos con su respectiva vinculación a proceso". La titular de la institución, María Manuela García Cázares, entregó la documentación que —de acuerdo con la dependencia— respalda esta afirmación.

El boletín oficial sostiene que la Fiscalía intensificó la actividad ministerial con 303 audiencias y obtuvo ocho sentencias condenatorias, lo que representa —según la institución— un incremento superior al 33 por ciento respecto al año anterior. También reportó la judicialización de 746 carpetas por delitos cometidos contra mujeres, un crecimiento del 23 por ciento, así como la emisión de 5,280 medidas de protección.

En atención a víctimas de violencia familiar, la dependencia señaló que fueron atendidas más de 2,300 personas durante el periodo informado.

Sobre desaparición de personas, destacaron convenios con la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Búsqueda y con la ONU, a través de los cuales restos óseos fueron enviados a Alemania para análisis genéticos, con diez coincidencias confirmadas.

La Fiscalía también afirmó que ha contribuido a la reducción de los delitos de alto impacto. Citó cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que refieren una disminución mayor al 40% en homicidios dolosos, con nueve casos registrados, y una reducción del 37% en robo de vehículo.

En operativos, la institución informó cateos y aseguramientos en Mexquitic de Carmona, Villa de Pozos y Villa de Reyes, donde se incautaron más de 65 kilos de marihuana, 734 gramos de metanfetamina, 726 gramos de cocaína, además de armas y artefactos explosivos.

El fortalecimiento institucional incluyó, según el comunicado, la incorporación de casi 80 nuevos servidores públicos, entre ellos 40 fiscales y más de 30 agentes y peritos. La Vicefiscalía Científica sumó tres laboratorios acreditados y espera certificación de otros tres. En total, la dependencia reporta 53,200 dictámenes, un aumento del 23% frente al año previo.

La comparecencia concluyó con una ronda de preguntas de los grupos parlamentarios. De acuerdo con la Fiscalía, el informe se presentó como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.