Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

Zonas centro y altiplano resentirán los descensos más severos, con niebla en sierras y recomendaciones para prevenir riesgos

Por Redacción

Diciembre 02, 2025 07:28 a.m.
A
Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bajas temperaturas continuarán en San Luis Potosí debido a los efectos persistentes del frente frío 17, que mantiene condiciones de niebla en las zonas serranas y riesgo de heladas durante las madrugadas.

El pronóstico indica máximas de 21°C en la zona centro y 23°C en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán a 9°C en la capital y 11°C en el Altiplano, este último con posibilidad de heladas en las primeras horas del día.

La dependencia llamó a la población a reforzar medidas preventivas ante el clima frío:

En casa:

  • Abrigarse con varias capas de ropa.

  • Asegurar ventilación adecuada en calentadores, chimeneas y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

  • Proteger tuberías y medidores de agua para evitar daños por congelación.

Para la salud:

  • Mantener hidratación aun sin sensación de sed y consumir frutas ricas en vitamina C.

  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

  • Evitar cambios bruscos de temperatura.

Protección Civil pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y a los reportes del clima, pues el descenso térmico seguirá afectando al estado en los próximos días.

