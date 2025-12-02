Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas
Zonas centro y altiplano resentirán los descensos más severos, con niebla en sierras y recomendaciones para prevenir riesgos
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bajas temperaturas continuarán en San Luis Potosí debido a los efectos persistentes del frente frío 17, que mantiene condiciones de niebla en las zonas serranas y riesgo de heladas durante las madrugadas.
El pronóstico indica máximas de 21°C en la zona centro y 23°C en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán a 9°C en la capital y 11°C en el Altiplano, este último con posibilidad de heladas en las primeras horas del día.
La dependencia llamó a la población a reforzar medidas preventivas ante el clima frío:
En casa:
Abrigarse con varias capas de ropa.
Asegurar ventilación adecuada en calentadores, chimeneas y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
Proteger tuberías y medidores de agua para evitar daños por congelación.
Para la salud:
Mantener hidratación aun sin sensación de sed y consumir frutas ricas en vitamina C.
Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Evitar cambios bruscos de temperatura.
Protección Civil pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y a los reportes del clima, pues el descenso térmico seguirá afectando al estado en los próximos días.
