Prevén instalación de 500 comerciantes en Soledad por San Valentín

La Dirección de Comercio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez prevé la instalación de alrededor de 500 comerciantes con motivo de las ventas del Día de San Valentín, principalmente en las calles Zaragoza, Ucampo, Negrete y Matamoros, informó su titular, Irma Patricia Cuevas Ovalle.

La funcionaria municipal señaló que, aunque hasta el momento el interés formal ha sido limitado, se espera que a partir de la próxima semana incremente la solicitud de permisos para participar en el programa de comercio temporal por el 14 de febrero, como ha ocurrido en años anteriores.

Cuevas Ovalle explicó que la experiencia de administraciones pasadas indica que la demanda de espacios aumenta conforme se acerca la fecha, por lo que ya se cuenta con un listado preliminar de comerciantes interesados, a fin de mantener orden y control en las zonas de mayor afluencia.

En cuanto a los requisitos, indicó que el trámite es sencillo y está enfocado en facilitar la instalación de los oferentes. A quienes participaron el año pasado únicamente se les solicita el recibo anterior para conservar el mismo espacio, mientras que los nuevos comerciantes deben presentar copia de su identificación oficial (INE) y el comprobante de pago correspondiente.

Finalmente, la directora de Comercio aseguró que no ha sido necesario aplicar sanciones, ya que se privilegia el diálogo y el apoyo a los comerciantes, además de que se les orienta para cumplir con las medidas básicas de seguridad y orden, en coordinación con otras áreas municipales.