Prevén lluvias por la tarde y noche de este lunes
Conoce el pronóstico para las cuatro zonas del estado este 15 de septiembre
La Dirección de Protección Civil de la capital informó que para este lunes 15 de septiembre se mantiene el pronóstico de lluvias ligeras a moderadas, principalmente, a partir de la tarde y en la noche.
También se esperan vientos máximos de 5 a 15 km/h (ligeros) y ráfagas máximas de hasta 40 km/h (de moderadas a fuertes).
La temperatura máxima en la capital será de 24°C y la mínima sería de 14°C.
El índice de factor ultravioleta de radiación solar se mantiene en alto, por lo que se recomienda seguir indicaciones para mitigar los efectos del sol.
PRONÓSTICO PARA EL RESTO DEL ESTADO:
