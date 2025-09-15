logo pulso
Prevén lluvias por la tarde y noche de este lunes

Conoce el pronóstico para las cuatro zonas del estado este 15 de septiembre

Por Pulso Online

Septiembre 15, 2025 09:44 a.m.
A
La Dirección de Protección Civil de la capital informó que para este lunes 15 de septiembre se mantiene el pronóstico de lluvias ligeras a moderadas, principalmente, a partir de la tarde y en la noche.

También se esperan vientos máximos de 5 a 15 km/h (ligeros) y ráfagas máximas de hasta 40 km/h (de moderadas a fuertes).

La temperatura máxima en la capital será de 24°C y la mínima sería de 14°C.

El índice de factor ultravioleta de radiación solar se mantiene en alto, por lo que se recomienda seguir indicaciones para mitigar los efectos del sol.

PRONÓSTICO PARA EL RESTO DEL ESTADO: 

