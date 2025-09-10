logo pulso
FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

En 70%, probabilidades de lluvias ligeras en zona metropolitana: PC

Para este miércoles, también se prevén precipitaciones en las distintas zonas del estado

Por Redacción

Septiembre 10, 2025 10:05 a.m.
A
La Dirección de Protección Civil de la capital informó que continúa el pronóstico de lluvias ligeras a moderadas hasta en un 70 por ciento en la zona metropolitana.

También, se prevén vientos máximos de 5 a 15 km/h (ligeros) con ráfagas máximas de 10 a 35 km/h (moderadas).

En cuanto a la temperatura máxima, se prevé de 25°C y una mínima de 14°C.

Se pronostica cielo mayormente nublado, con espacios de sol en el transcurso del día.

Probabilidad de lluvia ligera en 70 por ciento, así como actividad eléctrica o tormentas en 35 por ciento, sin descartar caída de granizo.

Se detalla que las precipitaciones puntuales ligeras serían durante el transcurso del día, sin descartar eventos de moderados a fuertes por la tarde-noche.

El pronóstico en todo el estado: 

