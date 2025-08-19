PRI presume avance en conformación de comités municipales en SLP

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es la fuerza política con mayor avance en la conformación de estructuras municipales en comunidades, ejidos y secciones, por encima de otras instituciones partidistas en San Luis Potosí, aseguró su dirigente estatal, Sara Rocha Medina.

"No es por presunción, ni porque el comité haya estado trabajando desde que llegamos de interinos y de quienes se han sumado a este gran comité con los trabajos de campo y de tierra. Nosotros sacamos nuestra convocatoria y sacaremos una segunda; estamos a punto de concluir nuestros 59 municipios con elección y comités municipales completos", expresó.

La priista adelantó que el próximo sábado 23 de agosto, la Comisión Estatal de Procesos Internos entregará constancias de mayoría a 45 Comités Municipales, luego de que recibieran dictamen favorable el fin de semana pasado. Con ello, dijo, se consolida un paso más hacia el fortalecimiento de las bases rumbo a las elecciones de 2027.

Respecto a los 14 municipios restantes, Rocha informó que esta semana se lanzará una segunda convocatoria para completar la integración de estructuras en las cuatro regiones del estado.

"Nosotros ya estamos con nuestra estructura territorial por comunidad, por ejido, por sección, y arrancaremos también en colonias de la capital y cabeceras municipales. Lo vuelvo a repetir: no es presunción, pero creo que somos, en este momento, los más avanzados y que seguiremos construyendo el trabajo que nunca se debió haber dejado pendiente", concluyó.

