Primo Dothé también busca la gubernatura

A petición de seguidores en la presentación de su informe de actividades legislativas, Primo Dothé Mata, senador de Morena por San Luis Potosí, reconoció su intención de contender por la candidatura al Gobierno del Estado.

Dijo que expondrá sus propuestas en su momento, se limitará a las reglas del partido porque es consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y nunca habrá un señalamiento de transgresión a los métodos internos.

Precisó que no hay obligación de solicitar licencia para atender la intención política y moralmente no existe complicación, porque los senadores no tienen acceso a manejo de recursos públicos, ni personal a disposición.

Dothé Mata asumió que todos los contendientes no favorecidos deberán apoyar al perfil abanderado de la encuesta interna. "Que mis más cercanos, la gente del partido donde estoy (...) que ellos digan, porque si no van a decir: ´resulta que sí eres chapulín´".

El legislador federal valoró además de hacerse "mucha publicidad" y sobredimensionar la coalición "Sí Por San Luis", un amplio sector de la militancia panista y priista no está de acuerdo con esa unión.