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Procesan a tres internos por homicidio en el penal de La Pila

Necropsia confirmó muerte por asfixia; caso se originó tras hallar sin vida a un recluso en su celda

Por Rubén Pacheco

Abril 10, 2026 01:06 p.m.
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Procesan a tres internos por homicidio en el penal de La Pila

Un juez de Control giró una orden de aprehensión contra tres personas privadas de la libertad por su presunta participación en el asesinato de un interno en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, misma que fue cumplimentada en días recientes por la Policía de Investigación (PDI).

De acuerdo con el reporte más reciente del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en el primer bimestre de 2026 se registraron cuatro decesos en el sistema carcelario de San Luis Potosí, uno de ellos derivado de una riña entre internos.

La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, informó que el hallazgo del cuerpo sin vida fue realizado por custodios penitenciarios, quienes dieron aviso a los Servicios Periciales para el procesamiento correspondiente.

Tras practicar la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte fue asfixia, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación que posteriormente fue judicializada, logrando la identificación y detención de los presuntos responsables.

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"Están implicados tres personas que están privadas de la libertad (compañeros de celda del occiso)", señaló la fiscal.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que en un primer momento no se detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo, por lo que fue hasta el resultado forense que el deceso se clasificó como homicidio doloso.

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