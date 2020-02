Profesor usó instalaciones de Facultad de Agronomía para video musical

Se levantó una carta administrativa y se cesó como encargado la unidad de porcinos, a un profesor que utilizó las instalaciones como set para un video musical, sin los debidos permisos, informó José Luis Lara Mireles, director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP.

En días anteriores, el académico subió en su Facebook un video, donde se escucha música de saxofón e imágenes en la que se aprecia tocando el instrumento dentro del complejo de los animales. Por ello, alumnos y docentes se inconformaron por la divulgación y mal uso de las instalaciones.

De acuerdo con el directivo, se aclaró el asunto y si el alumnado solicitó la destitución del catedrático, dicha petición no fue procedente porque el asunto no es una falta tan grave, y además el aludido tiene derechos laborales y sindicales. Solo procedió las medidas antes precisadas, acotó.

"Él (el mentor) sigue dando clases porque es buen profesor, así nos lo dicen sus evaluaciones y nos lo dicen los alumnos que han llevado clases con él. Nosotros tenemos un sistema de evaluación al final de cada semestre", notificó.

Indicó que el maestro ya solicitó disculpas y explicó la situación a colegas y estudiantes, a través de su perfil de red social, así como de forma personal donde imparte catedra en la entidad universitaria.

En entrevista, el funcionario universitario afirmó que se acreditó la no utilización del espacio tocando el elemento musical, pues toda la videograbación fue editada y no hubo desatención en los protocolos de la unidad.

"Con actividades que no están permitidas realizar, a menos que lo solicite expresamente. Si hemos tenido grabaciones al aire libre, no ahí en lugares cerrados, donde vienen y nos graban las unidades caprinas, las ovinas. A las porcinas si han venido a grabar, pero no precisamente con música", expresó.