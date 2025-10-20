Profesoras de Derecho reclaman justicia y seguridad en la UASLP

Docentes mujeres de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) emitieron un comunicado en el que expresan su indignación e impotencia por la agresión sexual ocurrida el pasado 17 de octubre dentro de las instalaciones del plantel y exigen romper con la impunidad.

El pronunciamiento, dirigido a las autoridades universitarias y a la opinión pública, fue difundido este lunes y representa una de las respuestas más firmes desde el interior de la comunidad universitaria ante el caso.

“Ninguna persona debería atravesar por una situación así, y menos dentro de un espacio que debe ser seguro para aprender, enseñar y convivir”, señalan las académicas.

Las docentes subrayan que estos hechos las interpelan como juristas, criminólogas y formadoras de nuevas generaciones, por lo que —afirman— no pueden permanecer indiferentes ante la violencia ni tolerar su normalización bajo ninguna forma.

Asimismo, recalcan la urgencia de garantizar la seguridad, el acceso a la justicia y el bienestar de las y los estudiantes, así como de todas las personas que forman parte de la facultad.

El comunicado completo, firmado por más de veinte profesoras, será incorporado íntegro en la publicación, donde se destaca su llamado a que la universidad y las autoridades competentes actúen con firmeza para que el caso no quede impune.