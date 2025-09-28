Prometen transparencia, pero no hay portal en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Amada Zavala, afirmó recientemente que la información sobre sueldos, obras realizadas y apoyos del ayuntamiento se encuentra disponible en el portal oficial de transparencia. Sin embargo, una revisión realizada para verificar estas declaraciones reveló que la página no aparece en los buscadores de internet ni en los enlaces oficiales del municipio.

Durante una declaración pública, Zavala sostuvo que la información de su gobierno "está totalmente abierta al público" y que en el portal se pueden consultar sueldos, obras realizadas y programas de apoyo. Incluso aseguró que este año el municipio recibió 10 por ciento menos de recursos.

En ese mismo pronunciamiento, la edil defendió que su salario mensual asciende a 96 mil 086 pesos, mientras que el de las y los regidores es de 42 mil 700 pesos, montos que —dijo— no han variado respecto a administraciones anteriores. Añadió que destina la mitad de su sueldo a apoyar a personas de escasos recursos.

Zavala figura entre los diez alcaldes y alcaldesas mejor remunerados de San Luis Potosí, ocupando el noveno lugar. En los salarios más altos de la entidad encabezan la lista: Mauricio Andrade (Tamasopo) con 140 mil 287 pesos; Óscar Márquez (Xilitla) con 128 mil 907 pesos; Rosa Angélica Martínez (Ciudad del Maíz) con 114 mil 260 pesos; Erick Giovanni Espino (Villa de Ramos) con 108 mil 333 pesos; y Gumaro Verdín (Guadalcázar) con 106 mil 335 pesos.

No obstante, al intentar localizar el portal de transparencia del municipio no fue posible acceder a la información prometida. Tampoco en la página oficial de Facebook del ayuntamiento aparece alguna liga o referencia al sitio web. La falta de accesibilidad a este tipo de plataformas contrasta con la obligación legal de los gobiernos municipales de garantizar a la ciudadanía información clara y pública sobre el uso de recursos.

Ciudadanos Observando denunció que el ayuntamiento de Zaragoza mantiene opacidad en la información pública al no publicar las percepciones de sus funcionarios en la Plataforma Estatal de Transparencia. La organización señaló que la difusión correcta de los sueldos es una obligación establecida en la Ley de Transparencia. Sin embargo, advirtió que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) también tiene responsabilidad en el incumplimiento, al mostrarse omisa y permisiva ante estas irregularidades.