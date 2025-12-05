Propone Ceepac que en 2027 compitan sólo mujeres a la gubernatura

Por primera vez, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) utilizó su nueva facultad para enviar al Congreso del Estado una iniciativa de reforma electoral que propone cambios en la forma de elegir autoridades en San Luis Potosí. Entre ellos, destaca la posibilidad de que en 2027 todas las candidaturas a la gubernatura sean encabezadas por mujeres, un adelanto del calendario electoral y la transformación de los debates distritales.

El documento plantea reglas específicas de paridad de género para la gubernatura, incluyendo un esquema de alternancia, y busca garantizar que los partidos políticos promuevan la participación femenina en los cargos de mayor relevancia.

Además, propone que el proceso electoral inicie el 15 de noviembre, con el fin de contar con más tiempo para la organización de la elección, y que los debates distritales sean sustituidos por encuentros obligatorios entre candidatos a presidencias municipales en los cinco municipios con mayor lista nominal.

El punto que más generó debate durante la sesión fue el transitorio que obligaría a candidaturas femeninas para 2027. Diego Cisneros, representante de Morena, reconoció el valor de la paridad, pero advirtió que esta medida podría considerarse una "restricción excesiva" que limita la autonomía de los partidos.

En contraste, representantes del PVEM defendieron la iniciativa, asegurando que esquemas similares ya se aplican en otras entidades y que la propuesta es sólida desde el punto de vista legal.

La consejera Graciela Díaz aclaró que la aprobación del acuerdo no impone cambios inmediatos, sino que se trata de un análisis técnico que ahora será evaluado por el Congreso del Estado.

Por su parte, el consejero Juan Manuel Ramírez apoyó el proyecto, aunque consideró que la propuesta quedó limitada en cuanto a la paridad para ayuntamientos; aun así, celebró que la iniciativa abra la puerta a un debate necesario sobre la paridad en gubernaturas.

Con esta decisión, el Congreso tendrá la última palabra sobre si se aprueban las candidaturas femeninas obligatorias para la gubernatura, el adelanto del calendario electoral y la eliminación de los debates distritales en San Luis Potosí.