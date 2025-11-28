Propone rector encuentro en terreno neutral

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, reiteró mediante oficio su apertura a dialogar con el Congreso del Estado y propuso “buscar una fecha y un lugar en común durante la primera semana de diciembre”.

Además, insistió en que la propuesta de autonomía financiera para la Universidad, presentada al Poder Legislativo el 8 julio de este año, es el camino para “fortalecer la estabilidad institucional y la planeación a largo plazo”.

El Rector no acudió a la reunión convocada por la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso ayer jueves 27, en la cual se aclararían dudas sobre temas financieros, en específico del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, en el que se incluye el subsidio anual a la UASLP. Zermeño Guerra tampoco envió representantes a dicha reunión.

Un día antes, los legisladores tampoco acudieron a una sesión de trabajo convocada por el Rector en el CCU200.

Zermeño Guerra dejó en claro que no está interesado en revisar temas presupuestales de 2025.