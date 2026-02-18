Propone regular uso de ahorro para retiro en casos de pensión alimenticia

La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para fortalecer los mecanismos que garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión alimenticia, particularmente cuando la persona obligada se encuentra en situación de desempleo y sin otras fuentes de ingreso.

De acuerdo con el comunicado del Partido Verde Ecologista de México, la propuesta plantea una vía excepcional y regulada para utilizar recursos de la cuenta individual de retiro, bajo supervisión judicial y cuando se compruebe que no existen otros ingresos o bienes disponibles.

La legisladora señaló que el objetivo es establecer alternativas legales que permitan atender circunstancias extraordinarias sin afectar la estabilidad del sistema de pensiones ni los derechos de las personas trabajadoras.

Según el documento, la iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen que en situaciones excepcionales puede permitirse el uso proporcional de recursos de retiro para garantizar el derecho alimentario de menores.

El proyecto establece que se priorice el uso de aportaciones voluntarias y, en caso necesario, se permita utilizar únicamente una parte del ahorro para el retiro dentro de los límites previstos en la ley para casos de desempleo. También plantea que los recursos se entreguen de manera periódica.

La propuesta busca, según se indica, generar un equilibrio entre la protección del derecho alimentario de menores y la seguridad social de las personas trabajadoras, además de otorgar certeza jurídica a autoridades e instituciones involucradas mediante un procedimiento uniforme y con supervisión judicial.

