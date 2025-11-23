Protección Civil prepara operativo por movilización de transportistas
Habrá puntos de hidratación y módulos médicos en zonas estratégicas.
La Coordinación Estatal de Protección Civil implementará un dispositivo especial este 24 de noviembre ante las movilizaciones anunciadas por la Asociación Nacional de Transportistas, previstas en distintos tramos carreteros del estado.
Claudia Sheinbaum responde al mega paro de transportistas y productores
La crisis que afecta al transporte y al campo en México se intensifica con el llamado a paro pacífico por parte de diversas organizaciones.
Como parte de las acciones preventivas, la dependencia instalará puntos de hidratación y módulos de atención médicaen zonas de mayor impacto, entre ellas Ciudad Valles, Tamuín y Ébano, así como en tramos de las carreteras Rioverde–Ciudad Valles, Zacatecas, Villa de Arista, Rioverde–San Luis Potosí y Rioverde–San Ciro de Acosta.
El operativo se activó tras el anuncio de un "mega paro nacional" de transportistas, que contempla bloqueos simultáneos en varios estados para exigir atención a temas de tarifas, seguridad carretera y presuntos abusos de autoridad. En San Luis Potosí se prevén afectaciones prolongadas en rutas troncales, por lo que Protección Civil busca anticipar escenarios de mayor impacto.
El personal mantendrá vigilancia continua para atender incidentes derivados del tránsito detenido. Además, se notificó a los municipios potencialmente afectados para activar planes alternos de emergencia y garantizar la continuidad de servicios como ambulancias, bomberos y seguridad pública.
