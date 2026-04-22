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Protestan en clínica del IMSS por golpiza a un médico

Personal de la salud acusa a vigilantes de la sede en Cuauhtémoc y también a policías municipales

Por Ana Paula Vázquez

Abril 22, 2026 03:01 p.m.
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Protestan en clínica del IMSS por golpiza a un médico

Un médico especialista en traumatología fue sometido por personal de seguridad dentro de la clínica Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí, y posteriormente presentó una convulsión tras ser derribado y esposado, de acuerdo con testimonios de trabajadores.

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo 9 de abril, alrededor de las 6:30 horas, cuando los vigilantes le impidieron el acceso al Hospital General de Zona/MF No. 2, debido a modificaciones en los puntos de entrada.

Según las versiones recabadas, al insistir en ingresar a su jornada laboral, fue interceptado por elementos de seguridad, con quienes se produjo un forcejeo que derivó en que fuera sometido y resultara con una lesión en la mano.

De acuerdo con personal del hospital, la situación continuó en el área de Rayos X, donde el médico esperaba atención, y posteriormente en triage. En este último punto, refieren que policías municipales intervinieron, lo sometieron nuevamente, le colocaron esposas y lo derribaron, tras lo cual presentó una convulsión y fue atendido en el área de choque.

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Trabajadores señalaron que el incidente se da en un contexto de inconformidad por cambios recientes en los accesos al hospital y presuntas irregularidades en los protocolos de seguridad. Algunos empleados atribuyeron estas decisiones al área de Servicios Generales, encabezada por Lidia Banda.

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Ante lo ocurrido, personal médico solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, así como la revisión de los protocolos de seguridad al interior del hospital.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

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