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IMSS en SLP incorpora 170 médicos especialistas

Las contrataciones se distribuyen en 26 especialidades para unidades de primer y segundo nivel

Por Redacción

Abril 09, 2026 02:35 p.m.
A
IMSS en SLP incorpora 170 médicos especialistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí incorporó a 170 médicas y médicos especialistas como resultado del proceso nacional de contratación realizado en marzo en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, el personal se integrará a unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención en la entidad, en áreas como cardiología, medicina interna, ginecología, pediatría, urgencias, traumatología, anestesiología y cirugía, entre otras.

Las contrataciones forman parte de un proceso nacional de reclutamiento con el que el Instituto busca cubrir plazas en distintas especialidades consideradas prioritarias.

Según lo informado, los especialistas ya comenzaron a integrarse a sus áreas correspondientes en diferentes unidades médicas del estado.

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