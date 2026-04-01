Protestan en guardería del IMSS por aprehensión de trabajadora

Por la detención de una trabajadora acusada de una supuesta agresión sexual en contra de un alumno, empleadas de la guardería infantil No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la calle Manuel José Othón, laboran bajo protesta.

Con pancartas y cartulinas colocadas en la fachada del inmueble ubicado en el lado norte de la Alameda Juan Sarabia, mostraron su inconformidad por la aprehensión de su compañera.

Reclamaron que la labor docente no debería ser penalizada con prisión, dado que las educadoras pugnan por la educación, el desarrollo y el cuidado de las y los niños.

De acuerdo con información recabada, el año pasado una madre de familia denunció que su hijo sufrió una agresión sexual, por lo cual, presentó una querella en la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Aunque la institución determinó que el ataque sexual no se habría cometido al interior de las instalaciones, según cámaras de videovigilancia, la entidad de procuración de justicia determinó la acción penal en contra de la empleada, quien fue detenida el lunes pasado al salir de la guardería.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido ningún pronunciamiento formal acerca del procedimiento administrativo que se inició hacia la educadora.