Proyectan en Villa de Pozos construir su UAM

Se trabaja en la elaboración de un proyecto para la construcción de una Unidad Administrativa Municipal (UAM), informó María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, concejala presidenta de Villa de Pozos.

Previo a estar presente en una reunión en materia de fiscalización en el Centro de Negocios del Potosí, dijo que su equipo de colaboradores elabora el plan a desarrollar, sin embargo, todavía no existe una fecha para su conclusión.

Contextualizó que, en la actualidad las oficinas centrales ubicadas en la cabecera municipal están sobrepasadas para la correcta operatividad de los servicios públicos, por ello, es necesario tener un espacio más digno.

En entrevista. la edila refirió que, en la sede municipal existen oficinas con medidas de tres por tres metros, cuyas dimensiones no son las idóneas para que las y los trabajadores laboren adecuadamente.

